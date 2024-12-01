«Кавальерс» лидируют по проценту реализации открытых трехочковых, «Уорриорз» – на 2-м месте

Опубликован рейтинг команд НБА по проценту реализации открытых трехочковых.

Первое место в рейтинге занимают «Кавальерс», которые в нынешнем сезоне реализуют 46,5 процента открытых бросков из-за дуги. На второй строчке находятся «Уорриорз» – 44,1.

Самый низкий процент – у «Вашингтона » (31,0) и «Орландо» (33,8).

Рейтинг команд НБА по проценту реализации открытых трехочковых:

1. Кливленд – 46,5%

2. Голден Стэйт – 44,1%

3. Нью-Йорк

4. Индиана

5. Майами

6. Бруклин

7. Шарлотт

8. Милуоки

9. Денвер

10. Торонто

11. Бостон

12. Клипперс

13. Чикаго

14. Финикс

15. Лейкерс

16. Сакраменто

17. Мемфис

18. Сан-Антонио

19. Атланта

20. Детройт

21. Филадельфия

22. Портленд

23. Миннесота

24. Даллас

25. Юта

26. Новый Орлеан

27. Хьюстон

28. Оклахома

29, Орландо – 33,8%

20. Вашингтон – 31,0%