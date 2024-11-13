Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
Тайлер Хирро во второй раз в карьере набрал 40+ очков и реализовал 10+ 3-очковых.
Атакующий защитник «Майами» стал седьмым игроком в истории НБА, которому удалось как минимум дважды за карьеру набрать 40+ очков и реализовать 10+ трехочковых в одном матче.
«Хит» уступил «Пистонс» в овертайме со счетом 121:123. Хирро набрал 40 очков, сделала 5 подборов, 8 передач и 4 перехвата, реализовав 14 из 27 с игры и 10 из 17 из-за дуги за 42 минуты игрового времени.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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