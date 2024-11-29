Евролига. «Фенербахче» – «Милан», «Панатинаикос» встретится с «Монако» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» сыграет с итальянским «Миланом», греческий «Панатинаикос» встретится с «Монако».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Париж Франция – 9-3, Бавария Германия – 8-3, Олимпиакос Греция – 8-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Монако – 7-4, Барселона Испания – 7-5, Жальгирис Литва – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Реал Испания – 6-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Милан Италия – 5-6, Баскония Испания – 5-7, Партизан Сербия – 4-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Альба Германия – 2-10, Виртус Италия – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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