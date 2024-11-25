Джабари Паркер: «Панатинаикос» против «Бостона»? Это было бы интересно. Они недалеко друг от друга»
«Титул «чемпионы мира» (так пишут на чемпионских баннерах НБА – Спортс) означает, что вы соревновались со всем миром. Не только в своей собственной стране. Так что само по себе это звание не совсем точное.
Чтобы стать чемпионом мира, надо соревноваться с другими командами мира. Это как Олимпиада. В Играх соревнуется не только Западное полушарие. Они соревнуются с другими странами.
«Панатинаикос» против «Бостона»? Это было бы интересно. Они недалеко друг от друга. Поверьте мне, я играл против команд НБА, я играл против команд Евролиги, и «Панатинаикос» может конкурировать с некоторыми из представителей НБА.
У «Пао» хорошие комбинации, они играют командой, они играют хорошо. Было бы здорово увидеть это, если подобное в один прекрасный день окажется возможным», – заявил форвард «Барселоны».
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