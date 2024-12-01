Александар Везенков вернулся в строй после перелома пальца ноги

Александар Везенков восстановился после перелома пальца ноги.

Форвард «Олимпиакоса » вернулся после двухнедельного отсутствия из-за травмы и помог команде победить «Перистери » со счетом 84:78 в матче чемпионата Греции. Везенков набрал 23 очка и сделал 7 подборов за почти 33 минуты на паркете.

Везенков получил перелом пальца на ноге в первой половине матча чемпионата Греции против ПАОКа, из-за чего пропустил матчи Евролиги против «Басконии» и «Партизана».