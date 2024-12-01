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Александар Везенков вернулся в строй после перелома пальца ноги

Александар Везенков восстановился после перелома пальца ноги.

Форвард «Олимпиакоса» вернулся после двухнедельного отсутствия из-за травмы и помог команде победить «Перистери» со счетом 84:78 в матче чемпионата Греции. Везенков набрал 23 очка и сделал 7 подборов за почти 33 минуты на паркете.

Везенков получил перелом пальца на ноге в первой половине матча чемпионата Греции против ПАОКа, из-за чего пропустил матчи Евролиги против «Басконии» и «Партизана».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoАлександар Везенков
logoчемпионат Греции
logoПеристери
logoОлимпиакос
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
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