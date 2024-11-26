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Александар Везенков о мнении, что в НБА нет защиты: «Это миф»

Александар Везенков поделился впечатлениями от игры в НБА.

«Я рад, что сыграл в НБА. Я должен был самому себе попробовать сыграть против лучших, потому что это совсем не то, что смотреть по телевизору. Талант невероятный. Я был одним из тех, кто говорил: «Они не играют в защите, они такие или сякие». Но это абсолютно неверно. Это миф. Они лучшие игроки в мире, 100 процентов.

Расписание и условия очень жесткие. Каждый вечер приходится защищаться против таких парней, как Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Де’Аарон Фокс или Джимми Батлер. Суперзвезды каждый вечер. Это очень тяжело, но я рад, что сделал это.

У меня были отличные условия. Могу сказать, что Сакраменто — это исключительно баскетбольный город. Мне понравились некоторые моменты, хотя кое-что было тяжело. Но если бы мне пришлось сделать это снова, 100 процентов, я бы все равно сделал это», – сказал форвард «Олимпиакоса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Amerikanos24
logoАлександар Везенков
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European Basketball Tour
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