Александар Везенков: «В НБА не знают и не понимают Евролигу»
Александар Везенков заявил, что в НБА был новичком, несмотря на 29 лет.
«Что меня беспокоило в НБА, так это то, что мне говорили: «У тебя есть время, ты новичок». Но мне было 28 или 29, и я чувствовал, что у меня нет времени.
В НБА все начинается с начала. Им все равно, кто ты, чего ты добился и где ты играл. Ты новичок, даже в 29 лет, и ты начинаешь с нуля.
Твои шансы на тренировке ограничены, и ты должен каждый раз проявлять себя. Это было тяжело, и я сомневаюсь, что они понимают Евролигу. Дело не в том, что они ее не уважают — они просто ее не знают. Они не знают игроков и команды, и им все равно. Ты просто очередной парень, пока не докажешь обратное», – сказал форвард «Олимпиакоса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Amerikanos24
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