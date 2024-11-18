Саша Везенков пропустит около 2 недель из-за перелома пальца ноги

«Олимпиакос» временно лишился Саши Везенкова.

Форвард получил травму в первой половине матча чемпионата Греции против ПАОКа . Везенков набрал 20 очков за 16 минут и не смог закончить встречу.

Обследование выявило перелом пальца на ноге.

Везенков пропустит 10-15 дней. 29-летний баскетболист набирает 18,5 очка и 5,9 подбора в среднем в матчах Евролиги и претендует на борьбу за звание MVP сезона.