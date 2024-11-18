Саша Везенков пропустит около 2 недель из-за перелома пальца ноги
«Олимпиакос» временно лишился Саши Везенкова.
Форвард получил травму в первой половине матча чемпионата Греции против ПАОКа. Везенков набрал 20 очков за 16 минут и не смог закончить встречу.
Обследование выявило перелом пальца на ноге.
Везенков пропустит 10-15 дней. 29-летний баскетболист набирает 18,5 очка и 5,9 подбора в среднем в матчах Евролиги и претендует на борьбу за звание MVP сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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