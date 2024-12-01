Дарио Брисуэла травмировал колено во время матча ACB
Дарио Брисуэла выбыл из строя с травмой колена.
Атакующий защитник «Барселоны» повредил колено в первой четверти матча против «Манресы», поскользнувшись во время прессинга.
Брисуэла вернулся на скамейку запасных, но клуб позже подтвердил, что защитник не вернется в игру. Теперь «Барса» ждет результатов медицинского обследования.
В 11 матчах Евролиги этого сезона Брисуэла в среднем набирал 6,3 очка и делал 1,8 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости