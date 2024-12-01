Дарио Брисуэла травмировал колено во время матча ACB

Дарио Брисуэла выбыл из строя с травмой колена.

Атакующий защитник «Барселоны» повредил колено в первой четверти матча против «Манресы», поскользнувшись во время прессинга.

Брисуэла вернулся на скамейку запасных, но клуб позже подтвердил, что защитник не вернется в игру. Теперь «Барса» ждет результатов медицинского обследования.

В 11 матчах Евролиги этого сезона Брисуэла в среднем набирал 6,3 очка и делал 1,8 передачи.