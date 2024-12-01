Разыгрывающий «Барселоны» Раул Нето пропустит около 4 недель из-за травмы бедра

Раул Нето выбыл на 4 недели.

Бразильский защитник присоединился к «Барселоне» в начале этой недели и получил травму приводящей мышцы левого бедра через несколько минут после дебютного появления в игре с «Реалом ».

Испанский клуб подтвердил серьезность травмы. Нето пропустит около 4 недель.

В той же игре получил ушиб левого колена форвард Джабари Паркер . Он пропустит ближайший матч против «Манресы» в качестве предосторожности.