Разыгрывающий «Барселоны» Раул Нето пропустит около 4 недель из-за травмы бедра
Раул Нето выбыл на 4 недели.
Бразильский защитник присоединился к «Барселоне» в начале этой недели и получил травму приводящей мышцы левого бедра через несколько минут после дебютного появления в игре с «Реалом».
Испанский клуб подтвердил серьезность травмы. Нето пропустит около 4 недель.
В той же игре получил ушиб левого колена форвард Джабари Паркер. Он пропустит ближайший матч против «Манресы» в качестве предосторожности.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барселоны»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости