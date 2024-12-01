ACB. «Манреса» победила «Барселону», «Ховентуд» нанес поражение «Реалу» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Манреса» одержала победу над «Барселоной». «Реал» проиграл «Ховентуду» в гостях.
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 8-1, Тенерифе – 6-2, Валенсия – 6-2, Реал – 6-3, Мурсия – 5-4, Гран-Канария – 6-3, Барселона – 5-4, Манреса – 5-4, Сарагоса – 5-4, Ховентуд – 5-4, Андорра – 4-5, Баскония – 3-6, Форса Льейда – 3-6, Бильбао – 3-6, Гранада – 3-6, Баскет Корунья – 3-6, Жирона – 2-7, Бреоган – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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