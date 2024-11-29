Раул Нето получил травму бедра в дебютном матче за «Барселону»

«Барселона» уступила «Реалу» в матче Евролиги – 90:97 2ОТ.

Поражение в принципиальном матче оказалось не единственной проблемой «Барсы». Новобранец команды Раул Нето получил травму мышцы бедра через несколько минут после дебютного появления на площадке.

32-летний бразильский разыгрывающий подписал контракт в понедельник.

«Поражение дома, поражение от такого соперника, как «Реал », и то, как мы проиграли… Мы были в выгодном положении в концовке, но победа ускользнула от нас», – констатировал главный тренер «Барселоны» Жоан Пеньярройя.