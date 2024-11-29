3

Сергей Карасев: «Ударил Леброна наотмашь, думал, убью. Он даже не заметил»

Сергей Карасев вспомнил об эпизоде с участием Леброна Джеймса.

«Леброн сейчас играет точно не хуже, чем в 2012 году (Карасев и Джеймс тогда были участниками Олимпиады в Лондоне – Спортс). А если вспомнить, что ему сейчас 39...

В чем его феномен? Я помню случай... в НБА же особо не свистят неспортивные, там нужно убить человека, чтобы получить такой фол. И как сейчас помню был случай. Он перехватывает, а я рядышком с ним бегу. Понимаю, что шансов нет никаких. Думаю, что буду сейчас убивать. И у меня в голове... я наотмашь его бью, а он даже не заметил. Но в голове мне казалось, что я мог убить человека. Он просто забил с фолом и все. Я думаю: «Ну, окей», – рассказал Сергей Карасев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Пи
logoСергей Карасев
logoЗенит
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Он промахивался больше всех». Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков
27сегодня, 06:14
Леброн Джеймс смазал данк во время разминки
4вчера, 14:07Видео
Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и поднялся на 2-е место по количеству побед в НБА с учетом плей-офф
17вчера, 05:30
Леброн Джеймс сравнялся с Кайлом Корвером по точным 3-очковым. Они делят 7-е место в истории НБА
627 ноября, 10:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трэвис Хансен: «Как-то вечером Егор Демин пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА»
334 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» – «Милан», «Панатинаикос» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:25
«Я очень осторожный водитель». Егор Демин собирается сдать экзамен на водительские права в Юте
1сегодня, 10:03
НБА. «Шарлотт» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Оклахомы» и другие матчи
1сегодня, 09:25
«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину». Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу, который не стал атаковать кольцо
10сегодня, 09:07Видео
Евгений Пашутин: «История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко»
сегодня, 08:50
Лианджело Болл: «Если бы я тренировался, то мог бы отправить Джейка Пола в нокаут»
7сегодня, 07:45
Деджонте Мюррэй о поражении от «Торонто»: «Если вам не стыдно, то это проблема»
сегодня, 07:33
«Тут и обсуждать нечего». Билл Симмонс считает, что Кейтлин Кларк более влиятельна, чем любая из звезд НБА до 30 лет
7сегодня, 07:13
Бен Симмонс летом связывался с Джоэлом Эмбиидом, чтобы попытаться восстановить отношения
10сегодня, 06:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе
8 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк»
26 минут назад
Еврокубок. «Будучность» примет «Вулвз»
29 минут назад
Раул Нето получил травму бедра в дебютном матче за «Барселону»
2сегодня, 09:41
Лианджело Болл: «Хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА»
2сегодня, 09:33
Далтона Кнехта беспокоит четырехглавая мышца бедра, но он должен сыграть против «Оклахомы»
1сегодня, 08:35
Зоран Лукич: «Мы в сборной немного забыли про опытных игроков»
1сегодня, 08:08
Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Тофашем»
сегодня, 07:50
Брэндин Подземски сыграл в именных кроссовках китайского бренда
13сегодня, 06:35Фото
Адриатическая лига. КРКА – «Морнар Бар», ФМП встретится с «Дубаем»
сегодня, 06:19