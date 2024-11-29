Сергей Карасев: «Ударил Леброна наотмашь, думал, убью. Он даже не заметил»

Сергей Карасев вспомнил об эпизоде с участием Леброна Джеймса.

«Леброн сейчас играет точно не хуже, чем в 2012 году (Карасев и Джеймс тогда были участниками Олимпиады в Лондоне – Спортс). А если вспомнить, что ему сейчас 39...

В чем его феномен? Я помню случай... в НБА же особо не свистят неспортивные, там нужно убить человека, чтобы получить такой фол. И как сейчас помню был случай. Он перехватывает, а я рядышком с ним бегу. Понимаю, что шансов нет никаких. Думаю, что буду сейчас убивать. И у меня в голове... я наотмашь его бью, а он даже не заметил. Но в голове мне казалось, что я мог убить человека. Он просто забил с фолом и все. Я думаю: «Ну, окей», – рассказал Сергей Карасев .