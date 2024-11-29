«Он промахивался больше всех». Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков
Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков.
Составляя свою версию «Горы Рашмор», разыгрывающий «Чикаго» назвал Леброна Джеймса, Майкла Джордана, Шакила О’Нила и Стефена Карри.
Болл объяснил, почему не включил в этот список легенду «Лейкерс».
«Я люблю Кобе, но никогда не считал его лучшим игроком. Он промахивался больше всех», – заявил Болл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Энджел Риз
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