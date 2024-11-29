«Он промахивался больше всех». Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков

Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков.

Составляя свою версию «Горы Рашмор», разыгрывающий «Чикаго » назвал Леброна Джеймса , Майкла Джордана , Шакила О’Нила и Стефена Карри .

Болл объяснил, почему не включил в этот список легенду «Лейкерс ».

«Я люблю Кобе, но никогда не считал его лучшим игроком. Он промахивался больше всех», – заявил Болл.