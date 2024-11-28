NCAA. «Кугарс» Егора Демина сразятся с «Ребелс»
Сегодня университет Бригама Янга встретится с университетом Миссисипи.
Команда российского разыгрывающего Егора Демина проведет шестой матч в сезоне. Оба университета подошли к игре без поражений (5-0).
Трансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть на «Взял Мяч».
университет Бригама Янга – университет Миссисипи
29 ноября. 1.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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