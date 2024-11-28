NCAA. «Кугарс» Егора Демина сразятся с «Ребелс»

Сегодня университет Бригама Янга встретится с университетом Миссисипи.

Команда российского разыгрывающего Егора Демина проведет шестой матч в сезоне. Оба университета подошли к игре без поражений (5-0).

Трансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть на «Взял Мяч».

NCAA

университет Бригама Янга – университет Миссисипи

29 ноября . 1.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.