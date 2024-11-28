Кевин Янг: «Егор Демин был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось»
Кевин Янг заявил, что Егор Демин оправдал ожидания на старте сезона NCAA.
«Да. Он был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось. Потому что Даллин Халл, который был и является нашим стартовым разыгрывающим, выбыл на несколько матчей. План состоит в том, чтобы он и Егор играли вместе, а затем чередовать их в плане замены. Так что они оба будут много владеть мячом.
Но Егор был поставлен в положение, когда ему часто приходилось читать игру с мячом в руках. Я считаю, он хорошо справился. Он сделал то, что я и предполагал. Сейчас он отлично бросает, что очень приятно видеть. Думаю, он многому учится с каждой игрой и с каждым днем тренировок. Я очень доволен тем, что он показал на данный момент», – сказал главный тренер университета Бригама Янга.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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