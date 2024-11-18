«Барселона» потеряла Чимези Мету на 6-8 недель из-за травмы колена
Чимези Мету травмировал колено.
Тяжелый форвард «Барселоны» получил удар в левое колено в матче ACB против «Валенсии» (102:99) в воскресенье. Инцидент произошел на второй минуте второй четверти, когда Мету боролся с Нэйтом Руверсом за подбор.
Восстановление займет от 6 до 8 недель.
В 10 матчах Евролиги Мету в среднем набирает 7,9 очка и 4,4 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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