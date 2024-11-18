«Барселона» потеряла Чимези Мету на 6-8 недель из-за травмы колена

Чимези Мету травмировал колено.

Тяжелый форвард «Барселоны» получил удар в левое колено в матче ACB против «Валенсии» (102:99) в воскресенье. Инцидент произошел на второй минуте второй четверти, когда Мету боролся с Нэйтом Руверсом за подбор.

Восстановление займет от 6 до 8 недель.

В 10 матчах Евролиги Мету в среднем набирает 7,9 очка и 4,4 подбора.