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Раул Нето дебютирует в Евролиге в Эль-Класико

«Барселона» официально зарегистрировала новичка Раула Нето в Евролиге.

Бразильский разыгрывающий дебютирует в Евролиге за «Барселону» в предстоящем Эль-Класико против «Реала» в четверг.

«Он сможет играть завтра», – подтвердил главный тренер «Барсы» Жоан Пеньярройя.

32-летний Нето присоединился к «Барселоне» в связи с травмой Николаса Лапровиттолы, который пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoРаул Нето
Жоан Пеньярройя
Николас Лапровиттола
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБарселона
logoРеал
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