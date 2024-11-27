Раул Нето дебютирует в Евролиге в Эль-Класико
«Барселона» официально зарегистрировала новичка Раула Нето в Евролиге.
Бразильский разыгрывающий дебютирует в Евролиге за «Барселону» в предстоящем Эль-Класико против «Реала» в четверг.
«Он сможет играть завтра», – подтвердил главный тренер «Барсы» Жоан Пеньярройя.
32-летний Нето присоединился к «Барселоне» в связи с травмой Николаса Лапровиттолы, который пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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