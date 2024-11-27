Раул Нето дебютирует в Евролиге в Эль-Класико

«Барселона» официально зарегистрировала новичка Раула Нето в Евролиге.

Бразильский разыгрывающий дебютирует в Евролиге за «Барселону» в предстоящем Эль-Класико против «Реала » в четверг.

«Он сможет играть завтра», – подтвердил главный тренер «Барсы» Жоан Пеньярройя.

32-летний Нето присоединился к «Барселоне» в связи с травмой Николаса Лапровиттолы , который пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.