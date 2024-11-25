Раул Нето стал игроком «Барселоны»

«Барселона» усилила заднюю линию.

Испанский клуб подписал разыгрывающего Раула Нето (32 года, 188 см).

Бразильский баскетболист, имеющий также итальянский паспорт, заключил контракт до конца сезона-24/25.

Нето, последним клубом которого был бразильский «Пинейрос», призван усилить состав в связи с серьезной травмы у Николаса Лапровиттолы.