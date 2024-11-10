Серхио Юль получил надрыв мышцы бедра

Серхио Юль выбыл из строя из-за надрыва мышцы бедра .

Опытный защитник «Реала » пропустил воскресный домашний матч против «Гран-Канарии» (83:77) в рамках ACB. Сообщается, что у игрока небольшой разрыв 1-2 степени рядом с приводящей мышцей.

Участие Юля в предстоящих матчах Евролиги против «Виртуса» и «Анадолу Эфеса» находится под вопросом.