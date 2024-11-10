Серхио Юль получил надрыв мышцы бедра
Серхио Юль выбыл из строя из-за надрыва мышцы бедра .
Опытный защитник «Реала» пропустил воскресный домашний матч против «Гран-Канарии» (83:77) в рамках ACB. Сообщается, что у игрока небольшой разрыв 1-2 степени рядом с приводящей мышцей.
Участие Юля в предстоящих матчах Евролиги против «Виртуса» и «Анадолу Эфеса» находится под вопросом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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