«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину». Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу, который не стал атаковать кольцо
Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу во время матча с «Санз».
«Нетс» допустили потерю после того, как австралиец предпочел сделать передачу вместо попытки обыгрыша уступающего ему в росте Девина Букера.
«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину», – прокричал немец.
Симмонс в нынешнем сезоне совершает 4,9 попытки с игры в среднем за матч.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Courtside Buzz
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