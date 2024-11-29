«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину». Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу, который не стал атаковать кольцо

Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу во время матча с «Санз».

«Нетс» допустили потерю после того, как австралиец предпочел сделать передачу вместо попытки обыгрыша уступающего ему в росте Девина Букера .

«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину», – прокричал немец.

Симмонс в нынешнем сезоне совершает 4,9 попытки с игры в среднем за матч.