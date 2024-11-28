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59 очков от Тайриза Мартина и Денниса Шредера принесли «Бруклину» победу над «Финиксом»

«Нетс» одолели «Санз» – 127:117.

В составе победителей отличились 25-летний защитник Тайриз Мартин и разыгрывающий Деннис Шредер.

Мартин набрал 30 очков со скамейки, реализовав 10 из 13 бросков с игры и 8 из 10 из-за дуги. Баскетболист был выбран 51-м на драфте-2022 НБА и до этого провел 21 матч в НБА, набрав в них 33 очка в общем.

На счету Шредера 29 очков при 8 из 21 с игры, 4 из 9 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Со стороны оппонентов защитник Девин Букер (31) и форвард Кевин Дюрэнт (30) дали своей команде 61 очко, но этого не хватило для победы.

В последних трех матчах «Нетс» обыграли «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Финикс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoБруклин
logoФиникс
logoКевин Дюрэнт
logoДеннис Шредер
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