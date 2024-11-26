31 очко и 7 передач от Денниса Шредера помогли «Нетс» отыграться с «-18» в 3-й четверти и победить «Уорриорз»

«Бруклин» совершил крупный камбэк в выездном матче с «Голден Стэйт» .

Уступая с разницей в 18 очков за 7:13 до конца третьей четверти, «Нетс» в оставшееся время переиграли «Уорриорз» со счетом 60:34 и победили 128:120.

В составе «Бруклина » Деннис Шредер набрал 31 очко (10 из 18 с игры), 5 подборов, 7 передач и 2 перехвата за 31 минуту.

Во встрече с «Сан-Антонио» калифорнийцы уступили, имея «+17» под занавес третьей 12-минутки.