Бен Симмонс допустил серию промахов при бросках без сопротивления на разминке
Бен Симмонс по-прежнему не может почувствовать бросок.
Защитник «Бруклина» допустил серию промахов при бросках без сопротивления на разминке перед матчем с «Сакраменто».
В победной встрече австралиец набрал 4 очка, 3 подбора и 2 передачи при 2 из 3 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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