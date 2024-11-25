Бен Симмонс допустил серию промахов при бросках без сопротивления на разминке

Бен Симмонс по-прежнему не может почувствовать бросок.

Защитник «Бруклина » допустил серию промахов при бросках без сопротивления на разминке перед матчем с «Сакраменто ».

В победной встрече австралиец набрал 4 очка, 3 подбора и 2 передачи при 2 из 3 с игры.