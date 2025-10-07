«Второе решение» Леброна Джеймса оказалось рекламой алкоголя

Леброн Джеймс объявил о «Втором решении», но это оказался рекламный ролик.

40-летний баскетболист «Лейкерс » в понедельник опубликовал тизер «Второго решения» в социальных сетях. Многих болельщиков это навело на мысль о возможном завершении карьеры баскетболиста.

Но в итоге все это оказалось рекламной кампанией алкогольного бренда.

«Решение принято. Выпьем за двадцать третий год», – говорится в рекламном посте.