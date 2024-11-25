Зоран Лукич: «Хочу отдельно поблагодарить двух ребят – Александра Ганькевича и Антона Астапковича»

Зоран Лукич подвел итоги Кубка Дружбы.

«Хочу отдельно поблагодарить двух ребят — Александра Ганькевича и Антона Астапковича . Это взрослые игроки, которые дают большую уверенность коллективу. Сейчас такой момент, когда нужно дать возможность поиграть тем, кто не может достаточно времени играть в своих клубах, и почувствовать с игрой то, чего им не хватает.

В следующий раз мы будем собирать команду с учетом того, кто из игроков будет задействован в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, из-за чего планируем пригласить нескольких молодых ребят, с некоторыми я уже попрощался до февраля. Может быть, будут и такие игроки постарше, как Ганькевич и Астапкович, – например, Иван Ухов , Георгий Жбанов и Кирилл Елатонцев – на примете около десяти человек, которые могут участвовать в сборах. Будем потихоньку всех просматривать, добавлять «по капельке старого вина», смотреть, что получается, и также давать возможность молодым», – заключил главный тренер сборной России.

Национальная команда одержала победу над гостями из Туниса и Ливии в рамках товарищеского турнира.