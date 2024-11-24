Александр Щербенев о Кубке Дружбы: «Отличный турнир получился, вспомнили систему Зорана»

Александр Щербенев уверен, что Кубок Дружбы пойдет на пользу сборной России.

— Сергей Елевич считает, что сборная России была на голову сильнее команды Ливии. Согласен с его мнением?

— Есть такой момент. Но нет сомнений, что РФБ старается найти максимально сильных соперников в данной ситуации. Это сейчас не так легко. В любом случае это тоже опыт. Очень рад, что так уверенно победили. Особенно после неубедительной игры в первом матче с Тунисом. Реабилитировались, порадовали болельщиков и подняли кубок над головой.

— Как бы подвел итоги Кубка Дружбы?

— Отличный турнир получился, собрались все ребята, вспомнили систему Зорана . Уверен, что всем это пойдет на пользу. С положительными эмоциями возвращаемся в клубы и продолжаем чемпионат Единой лиги ВТБ, — сказал защитник сборной России и «Зенита».

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.