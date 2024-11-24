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Джоэл Эмбиид продолжает не соблюдать командный график (Крис Вернон)

Тайриз Макси упрекнул Джоэла Эмбиида в опозданиях и отсутствии дисциплины.

Центровой получил претензии в свой адрес в понедельник на внутрикомандном собрании и заявил о том, что скорректирует свое поведение.

Обозреватель «Мемфиса» Крис Вернон поделился информацией с матча «Гриззлис» – «Сиксерс» (117:111).

По словам ведущего подкаста, первый командный автобус с основной группой игроков «Филадельфии» уехал на гостевой матч из отеля в 17:00, следующий отправлялся, как в большинстве случаев, в 17:15 и забирал остальной персонал.

Джоэл Эмбиид покинул отель в 17:55, с учетом начала игры в 19:00, разминался около 3-5 минут и вышел в основе.

«Он показал наименее впечатляющие 35+11 на моей памяти. Всю игру занимался «флопами», даже после штрафного. Это все было очень странно», – заключил обозреватель.

Джоэл Эмбиид забросил 14 из 14 штрафных в проигранном матче с «Мемфисом» и пропустил следующую игру против «Бруклина», в которой его одноклубники смогли прервать 5-матчевую серию поражений команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoБруклин
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logoНБА
logoМемфис
logoДжоэл Эмбиид
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