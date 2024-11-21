«Он буквально сует свой нос в каждое владение». Брэндин Подземски снова получил удар по лицу
Брэндин Подземски досрочно закончил матч с «Атлантой».
21-летний защитник получил удар по лицу от Клинта Капелы во время борьбы за подбор в 4-й четверти победного матча (120:97).
Подземски сломал нос в середине прошлого месяца и некоторое время играл в маске.
«Ему провели рентген носа. Ему, кажется, досталось локтем в лицо. Но ничего не нашли. Так что пока все хорошо.
Это постоянное зрелище. Он буквально сует свой нос в каждое владение. За это мы его и любим. Он не боится контакта. Идет на столкновение. Борется за подборы, поэтому ему часто достается», – рассказал главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.
Защитник должен вернуться в состав команды со дня на день.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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