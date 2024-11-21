Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Он слишком многого ждет от себя. В этом нет необходимости»

Дрэймонд Грин объяснил спад в игре Брэндина Подземски.

Все основные статистические показатели проводящего второй сезон в лиге баскетболиста уступают прошлогодним. Особенно ощутимым является падение точности трехочковых бросков с 38,6% до 20,8%. Форвард Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию журналистам.

«Его трудности – это ваша вина. Тяжело провести отличный сезон новичка, а потом на второй год стать лучше. Это трудно. Поэтому всегда говорят о спаде «второгодки». Он же слишком многого ожидает от себя, от того, каким игроком хочет или должен, как он считает, стать. В этом нет необходимости.

Зачем брать на себя дополнительный груз ответственности? Зачем себя мучить? Мы верим в него. Давление, которое он испытывает во время каждого броска, просто сумасшедшее. Надеюсь, что он меня послушает», – заключил Грин .