Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Он слишком многого ждет от себя. В этом нет необходимости»
Все основные статистические показатели проводящего второй сезон в лиге баскетболиста уступают прошлогодним. Особенно ощутимым является падение точности трехочковых бросков с 38,6% до 20,8%. Форвард Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию журналистам.
«Его трудности – это ваша вина. Тяжело провести отличный сезон новичка, а потом на второй год стать лучше. Это трудно. Поэтому всегда говорят о спаде «второгодки». Он же слишком многого ожидает от себя, от того, каким игроком хочет или должен, как он считает, стать. В этом нет необходимости.
Зачем брать на себя дополнительный груз ответственности? Зачем себя мучить? Мы верим в него. Давление, которое он испытывает во время каждого броска, просто сумасшедшее. Надеюсь, что он меня послушает», – заключил Грин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий