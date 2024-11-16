Вжух! Да это передача года в НБА

«Мне показалось, что в последних двух матчах он был очень нерешителен. Я такое впервые от него увидел, наверное, с начала прошлого сезона… Жду, что сегодня от даст огня».

Так Стив Керр говорил о Брэндине Подземски перед сегодняшним матчем с «Мемфисом». Второгодка неожиданно сник, хотя в начале сезона попал в старт «Голден Стэйт».

Подземски отреагировал ровно так, как и ждал Керр – за 28 минут у него 11 очков, 7 подборов, перехват, 3 из 6 с игры, 4 из 4 с линии. Он принес нужную энергию со скамейки и метался по всей площадке – активничал в защите, нырял за спорными мячами, выцарапывал подборы.

Подземски отдал 5 передач при 0 потерь. Но одна стояла особняком и стала символом его выступления – он нырнул за уходящим в аут мячом, но при этом успел отбросить передачу за спиной на убегающего Кумингу.

Тому оставалось лишь поставить сверху.

Керр должен быть доволен. Куда уж решительнее.

Фото: East News /AP Photo/Jeff Chiu