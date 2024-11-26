Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Хьюстона»

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж остаются вне заявки «Филадельфии».

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в сегодняшней тренировке и не сыграет против «Рокетс» в среду из-за травмы левого колена.

Форвард Пол Джордж частично участвовал в тренировке, но также не сыграет в матче из-за ушиба левого колена.