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Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Хьюстона»

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж остаются вне заявки «Филадельфии».

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в сегодняшней тренировке и не сыграет против «Рокетс» в среду из-за травмы левого колена.

Форвард Пол Джордж частично участвовал в тренировке, но также не сыграет в матче из-за ушиба левого колена.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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