Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Хьюстона»
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж остаются вне заявки «Филадельфии».
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в сегодняшней тренировке и не сыграет против «Рокетс» в среду из-за травмы левого колена.
Форвард Пол Джордж частично участвовал в тренировке, но также не сыграет в матче из-за ушиба левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости