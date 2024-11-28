«Мы не знаем». Ник Нерс прокомментировал состояние здоровья Джоэла Эмбиида на текущий сезон
Джоэл Эмбиид пропустил проигранный матч с «Хьюстоном».
Главного тренера «Филадельфии» спросили о доступности баскетболиста на остальную часть сезона.
«Мы не знаем. Все возможно. Ему нужно снова сыграть. Посмотреть, как колено отреагирует. Мы сейчас на том этапе, когда нам нужно дождаться его способности выйти на площадку и оценить продолжительность восстановления. Мы знали, что будут необходимы периоды реабилитации, они занимают несколько больше времени, но будут уменьшаться по мере того, как колено будет приходить в норму», – заявил Ник Нерс.
Джоэл Эмбиид отыграл 4 матча в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
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