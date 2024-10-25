Майкл Мэлоун: «Перед началом сезона меня беспокоил наш бросок. Но мы не должны впадать в панику»

Майкл Мэлоун порассуждал об одной из проблем «Наггетс».

В четверг команда из Колорадо уступила «Оклахоме» со счетом 87:102, реализовав 7 из 38 из-за дуги.

«Мы не должны впадать в панику. Перед началом этого сезона меня беспокоил наш бросок. Мы потеряли такого парня, как Колдуэл-Поуп, который попадает 40% трехочковых. Кристиан Браун сегодня был великолепен, но он не Кентавиус , мы все это понимаем. Мы принимаем Кристиана таким, какой он есть.

Браун хорошо играл в защите, старался и сделал для нас много хороших вещей. И опять же, у нас нет оснований для паники. Главный вопрос в том, правильно ли мы играем и реагируем на происходящее на площадке? Соперник постоянно накрывал Николу дабл-тимом, когда он получал мяч в посте. Мы видели это на протяжении всего плей-офф в прошлом сезоне. У Николы трипл-дабл, так что он делает то, что должен. И вот один из самых безумных показателей сегодня – у нас 29 передач на 35 попаданий с игры. Это же смех. Нет, мы не должны паниковать, ведь наши игроки открыты. Мы хотим, чтобы они бросали из таких позиций, но нужно и самим быть агрессивными и не ждать, пока вас выведут на бросок.

Есть некоторые вещи, которые мы можем посмотреть во время анализа и попытаться стать лучше с учетом увиденного», – сказал главный тренер «Денвера ».