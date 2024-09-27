Майкл Мэлоун: «Конкуренция – это здорово. Хочу, чтобы парни соревновались за место в основе и заслужили его»

Майкл Мэлоун рассказал о месте в основном составе после ухода Колдуэлла-Поупа.

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп перешел в «Орландо » этим летом, освободив место в основе для одного из молодых игроков «Наггетс». Главный тренер команды прокомментировал процесс выбора.

«Кристиан Браун помог нам взять титул в качестве новичка. Мы знаем, что от него ждать в каждом матче.

Джулиан Стротер был в зале каждый день этим летом. Каждый день. Это парень настоящая рабочая лошадка. Он четко знает свою позицию и нацелен на прорывной второй сезон.

Речь не только о том, у кого лучше статистика. Игрок стартовой пятерки должен дополнять своих партнеров. Мы хорошо знаем, чего ожидать от Джамала Мюррэя , Майкла Портера, Аарона Гордона и Николы Йокича . Отличная группа из четырех игроков. Кто будет их лучше всего дополнять? Кто лучше сработается со второй пятеркой?

И Кристиан и Джулиан получат время в обеих группах. Не верю в подарки. Хочу, чтобы парни соревновались и заслужили свое место. Конкуренция – это здорово. Хорошо, что у меня есть два молодых игрока, которые сделают этот выбор таким сложным», – заключил Мэлоун.