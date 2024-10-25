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Кендрик Перкинс: «Джамал Мюррэй, тебе бы стоило помочь своему братишке»

У Кендрика Перкинса возникли вопросы к «Денверу».

«Наггетс» уступили «Оклахоме» в первом матче нового сезона.

«Майкл Мэлоун раскритиковал своих игроков. Как и всю лигу, призывая всех прийти в форму. Йокич не в форме. Но даже так он дал команде 16 очков, 13 передач и 12 подборов. Но когда ему все-таки помогут? Джамал Мюррэй, тебе бы стоило помочь своему братишке. Хотя бы в одном регулярном сезоне.

Я понимаю, что он сделал имя на плей-офф, но с учетом потери Колдуэлла-Поупа и попыткой развития молодежи ему нужно сделать шаг вперед в своей игре. Покажи, что можешь быть игроком уровня Матча всех звезд и символических сборных. Я понимаю, что это всего одна игра, но все это продолжается уже некоторое время. На Олимпиаде он выглядел потерянным без Йокича.

Он должен доказать свой уровень своей игрой», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoКендрик Перкинс
logoДенвер
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoМайкл Мэлоун
logoНикола Йокич
logoДжамал Мюррэй
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