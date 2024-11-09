«Они отдали за него до хрена». Билл Симмонс недоумевает, как мало «Никс» используют Микэла Бриджеса

Билл Симмонс удивлен ролью Микэла Бриджеса в «Нью-Йорке».

«В чем смысл обмена Микэла Бриджеса ? Они отдали за него до хрена. А потом, когда смотришь игру «Никс», он, по сути, Никил Александер-Уокер, стоящий сбоку.

Меня поражает, как мало они его используют, учитывая, от чего они отказались ради него. Этот парень набирает по 15 очков за матч. В решающие моменты он просто стоит в углу. Я думал, он будет гораздо больше участвовать в их нападении.

Думаете, если Яннис Адетокумбо станет доступен через несколько недель или месяцев, «Бакс» рискнут всем ради Бриджеса?» – отметил эксперт