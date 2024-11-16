Брансон реализовал решающий 3-очковый, Бриджес сделал победный блок-шот на последних секундах матча с «Нетс»
«Нью-Йорк» вырвал победу у «Бруклина» – 124:122.
На последних секундах встречи Джейлен Брансон реализовал решающий 3-очковый, который вывел «Нью-Йорк» вперед и установил итоговый счет.
В следующем владении Микэл Бриджес, который проводил первый матч за нью-йоркцев против «Бруклина» после обмена в межсезонье-2024, стал автором победного блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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