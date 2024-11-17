Таунс захватил «Нью-Йорк», но не сделал его сильнее

В прошлом сезоне у «Никс» сложилась интересная, яркая, узнаваемая команда. И летом они продолжили строить то же самое, только лучше, фактически заменив Бояна Богдановича на Микэла Бриджеса. Но осенью «Никс» подвернулся еще один обмен, в результате которого команда получила Карла-Энтони Таунса. И вот это уже принципиально иной вектор – ужасный в защите, но суперталантливый в атаке центр, такого тут раньше не было.

Как проходит эксперимент?

Таунс открыл новые горизонты для нападения

Глобально роль Таунса в атаке «Никс» состоит из двух элементов.

Первый – пространство. Некоторые центровые в основном данчат с получения и атакуют только из «краски». Некоторые иногда бросают из-за дуги, скорее, для разнообразия. Некоторые бросают из-за дуги часто и достаточно уверенно. А некоторые, как Таунс, это настоящие снайперы в теле центрового. И этот его статус важен, потому что способность таких людей реализовывать трешки никто даже проверять не будет. Соперник может попробовать построить свою защиту на том, чтобы запаздывать к Хорфорду или Лопесу, но не к Таунсу или Порзингису. И когда от твоего центра невозможно отойти на дуге, это открывает целый новый мир.

Можно дать мяч Таунсу наверху, он утащит за собой центра из-под кольца, тогда в «краске» соперника будет зияющая дыра и игроки «Никс» смогут тупо забегать внутрь, где Таунс найдет их передачей, пасует он классно. Особенно весело работает, когда забегающий использует при этом Таунса как заслон. Против «Филадельфии» такое несколько раз играли, и местами «Сиксерс» спасало то, что забегающего встречали под кольцом края, но не у всех по углам стоят Джордж и Убрэ, способные помочь в «краске». Да и «Никс» со временем приноровятся, и Таунс будет смотреть, не стягивается ли кто из угла.

Но оно уже работает, просто может стать еще лучше. Что-то подобное «Никс» пробовали и с Хартенштайном и его хэнд-оффами год назад, Таунс с его трешкой выводит эту конструкцию на принципиально более опасный уровень.

А вообще мяч Таунсу и не нужен, он может просто утащить центра соперников на дугу, позволив Брансону или еще кому атаковать пустую «краску».

А когда Брансон играет пик-н-ролл с Таунсом, как против этого защищаться? Против Брансона вроде надо помочь, он отрывается на заслоне, но оставить Таунса открытым нельзя. У него 40% из-за дуги по карьере и дичайшие (хоть и вряд ли долговечные) 50% в этом сезоне. Даже если ты успеешь вернуться к нему достаточно быстро, чтобы помешать броску, ты все равно потеряешь позицию и позволишь Карлу уйти на противоходе, в проходах он попадает больше 60% . А притащить третьего игрока в район пик-н-ролла (чтобы и на Брансоне сдвоиться, и Таунса открытым не оставить) бывает трудно, потому что заслон играется наверху. Это как бы вынуждает защиту размениваться, отдавая выгодный матч-ап (сколько там людей готовы защищаться и против КАТА, и против Брансона?).

Тут надо отметить, что пока взаимодействие звезд на этих заслонах не доработано. Часто Брансон просто не может оторваться от опекуна на заслоне Карла. Во-первых, сам Таунс не Хартенштайн в плане заслонов, а во-вторых, опыта совместной игры еще мало, углы и моменты постановки заслона пока интуитивно партнерами не читаются. Но в последних матчах этого как будто стало меньше, и у Брансона получается отрываться получше, динамика положительная, посмотрим, как далеко она зайдет.

В любом случае соперники «Никс» уже сейчас исходят из необходимости разменивать пик-н-роллы Брансона с Таунсом. Так «Селтикс» в первом матче сезона кинули на Таунса Холидэя, а не Хорфорда, чтобы безболезненно переключаться на двоечке лидеров «Никс». В недавнем матче с «Буллз» Вучевича под конец прятали где-то в районе Ануноби по тем же самым причинам.

И у «Никс» есть ответные меры. Во-первых, они просто начинают играть пик-н-ролл через того, кого опекает центр соперника. Поспевать за двоечкой из пары мелких тяжело, там ставка защиты соперника скорее на то, что «мы выйдем на мяч, а Харт/Ануноби, ставившие заслон, нас не накажут». Что логично, эти края менее опасны, чем Таунс, но эти люди могут и пик-н-поп трешку попасть, а Харт с теми же «Селтикс» играл как приличный роллмен и завершал под кольцом.

Во-вторых и в-главных, Таунс в этом сезоне выбивает все дерьмо из мелких, пытающихся его опекать. Там или пост-ап, или силовой проход, и дальше либо КАТ набирает, либо защита фолит, либо приходится сверхактивно страховать, а в составе у «Никс» не то чтобы есть люди, которых можно оставить открытыми. И да, ты поставил мелкого на Таунса, ты готов разменять его пик-н-ролл с Брансоном, но не готов защищаться против самого Карла. Дрю Холидэй на бумаге выглядит как один из лучших вариантов для исполнения такой схемы, но Таунс спокойно заносил через него, так что в итоге туда стали чаще пихать Хорфорда (не то чтобы он остановил КАТа). Пробовали и «Буллз», Таунс в итоге накидал им 46.

С другой стороны, такая оборонительная схема против «Никс» все еще может быть лучшей из возможных, просто потому что посмотрите, что Таунс делает с центровыми: через Тернера он попал 14 из 23 (в 2 играх), через Адебайо – 7 из 9, через Эмбиида 4 из 8, через Лопеса 7 из 9. Нынешнего Таунса держать толком не может никто, так почему хотя бы пик-н-ролл их с Брансоном не убрать .

И тут мы приходим ко второй глобальной роли Таунса в этой атаке – он дает еще одну опцию. В прошлом году с травмой Рэндла тут был только Брансон. Летом был получен Бриджес, который мог претендовать на роль второй скрипки, но быстро отвалился из списка претендентов.

Теперь у нас есть Таунс, фактически человек-мисматч. Крупный «большой» против меня? Пойдем, погуляем на дуге. Под меня кинули винга? Давай разберемся под кольцом. Подавляющее большинство людей, которые встречаются ему на пути, будут либо слишком медленными для защиты против Карла, либо слишком слабыми. И если вдруг у вас есть подходящий исполнитель, то один заслон, и этот исполнитель уже защищается на Брансоне, а не на Таунсе.

При этом, как уже говорилось, вокруг Карла нет каких-то совсем небросающих людей типа Гобера, а пасует он нормально и открытого в случае сдваивания найдет. Ему достаточно легко использовать свои преимущества. И он стал в атаке заметно стабильнее. Выборка пока очень небольшая, но Таунс постоянно либо накидывает сам, либо притягивает к себе столько внимания, что накидывать могут все остальные (матч с «Хьюстоном» статистически выбивается – через Брукса КАТ и попадал так себе, и мяч терял, и вообще). В «Миннесоте» перепадов было больше, а сейчас он стабильно оказывает очень мощный эффект в атаке.

Главный двигатель нападения здесь Брансон, и решать большинство индивидуальных владений будет он, а тот же Таунс чаще атакует с получения. Но КАТ и эффективен самостоятельно, и важен для командной атаки, и нагрузку берет впечатляющую, так что Джейлену на самом деле пора бы привыкать, что он здесь не один. А то иногда есть ощущение, что он перетягивает на себя. Брансон так всегда играл, но раньше это было более оправдано.

Это собственно и было одним из главных вопросов по поводу Брансона. В прошлогодних «Никс» он был не самым эффективным скорером, но команде это было нужно, чтобы двигать атаку. Теперь, когда есть альтернативные варианты, готов ли Брансон чуть срезать нагрузку и накрутить эффективность (пока срезал и то, и другое)? Может ли он чуть активнее искать партнеров? Может ли он сам выходить на более открытые броски, используя гравитацию партнеров? Таунс дает возможности, непонятно только, собирается ли Брансон ими пользоваться.

Атака «Никс» выглядит гораздо более талантливой, современной и многоуровневой . И это благодаря Таунсу. Сам центровой выглядит гораздо более стабильным и полезным для атаки в целом игроком (при том что в нападении его эффект всегда был значим).

Защиту Таунс тоже в некотором смысле трансформировал

Окей, будем откровенны, мы все знали, что Таунс не топовый оборонительный игрок, что бы там в прошлом сезоне ни пытались рассказывать особо оптимистичные болельщики «Тимбервулвз». Он не супермобилен, не какой-то классный рим-протектор, не может отрабатывать на пик-н-ролле и склонен перебирать фолы. В то же время предыдущие центры «Никс» (покинувший команду Хартенштайн и травмированный Робинсон) были более оборонительно компетентными. Регресс очевиден.

«Никс» сейчас ниже среднего в защите, а Таунс не знает, куда ему приткнуться .

Оборона «Нью-Йорка» в значительной степени состоит из попыток спрятать его и Брансона. Таунс иногда играет пониже, иногда выдергивается на заступ, но огребает в любом случае – либо сам под кольцом, позволяя там реализовывать через себя больше 70%, либо от шутеров, которых оставляют партнеры, пытающиеся прикрыть заступы Таунса . Наверное, можно было бы попробовать что-то зонное, но у Тибодо слишком много тестостерона для таких ходов.

В итоге проблема остается, там, где раньше были плюсовые оборонцы, теперь минусовой Таунс, и это – на главной оборонительной позиции.

Но мы все это знали. Мы знали, что Таунс – так себе защитник. Понятно и то, что Брансон на своей половине мало чем отличается от Трея Янга, хотя про это и не принято говорить, как раньше люди по какой-то причине предпочитали помалкивать о защите Лилларда – все эти мелкие гарды ужасны в обороне и не хотят делать на своей половине ничего. Джош Харт – достаточно переоцененный тип, который так себе бросает и в защите никакой не стопер (может быть интересен против крупных ребят, но будет запаздывать против шустрых и в целом средний оборонец), но за счет хастла, подборов и транзишна остается полезным. Понятно, что Ануноби – гений индивидуальной защиты, который прибавил в командной обороне и может неплохо подстраховывать (или он всегда мог, просто я раньше не замечал). Макбрайд может мощно упереться. Я это все к тому, что игроки «Никс» не идеальны, но мы их знаем и понимаем, чего ожидать. И они этим ожиданиям соответствуют в нынешнем сезоне.

Кроме одного.

Когда Микэл Бриджес в последний раз действительно классно защищался? Его топ-уровень пришелся на первые 2-3 сезона в «Санс», дальше все стало не так ярко, а сейчас он не справляется вообще ни с кем. И это подрывает всю конструкцию.

Дело вот в чем: да, Таунс проблемен в обороне. Но, если у тебя на краях два классных стопера и сносный Харт, то с этим можно работать – они пролезут через заслоны и им не понадобится особая помощь, это позволит Таунсу сидеть под кольцом, требования к нему будут ниже . Или можно кинуть Бриджеса на мяч, а Ануноби использовать как дополнительного страхующего, чтобы опять же разгрузить Карла.

А вот если Бриджес не вывозит, все эти варианты летят под откос. Ануноби со своим игроком справится, а Бриджес со своим – нет, Таунсу придется отрабатывать в поле, одному встречать двоих и делать все то, что ему не под силу, из чего и сложится этот абсолютно вырвиглазный процент реализации соперника из-под кольца. А в матчах с соперником, у которого один ярко выраженный креативщик, и ты мог бы кинуть Бриджеса на мяч, рассчитывая на подстраховку Ануноби, теперь придется самого Ануноби ставить на боллхэндлера соперников, и Бриджес при этом страховать никого не будет.

Бриджес не худший защитник в команде, хотя его защитный рейтинг считает иначе. И можно сказать, что даже в своем нынешнем виде прошлогодним «Никс» он бы помог, хоть такая помощь и не стоит 5 пиков. Но сейчас не прошлый год, тут Таунс на пятерке, и от Бриджеса требуется больше. Пока же Микэл сильнее всех отстает от ожиданий, что и делает его главной проблемой обороны.

Ладно, это вопрос философский.

Важно то, что ему нужно взять себя в руки. Он не защищается, у него было что-то странное с механикой броска, и вообще происходят подозрительные вещи. Его брали как классного защитника с потенциалом 2-3 опции в атаке, сейчас он никакой не стопер, а по нагрузке в атаке он где-то в районе Макбрайда и Ануноби . По последним матчам Микэл дает поводы для оптимизма в атаке. Вот только его атакующий вклад тут не критичен, без него разберутся, особенно с таким Таунсом (да и Макбрайд на старте был в огне). Но в защите нужно прибавлять. Без Бриджеса, играющего на плановом уровне, оборона просто не будет работать.

Альтернативный сценарий улучшения защиты «Никс» подразумевает «миннесотизацию» баскетбола. Ачиува или Робинсон рано или поздно вернутся. Что если двинуть кого-то из них в основу на место Харта? Это позволит дополнительно прикрыть Таунса в защите (под ним будет страхующий) и снять с него значительную часть обязанностей (центры активно вовлечены в дичайшее количество оборонительных владений, ибо их игрок, как правило, ставит заслон, если КАТ не центр, ему будет проще). Но такой подход вдарит по атаке, по крайней мере, по той части, в которой у «Никс» все пятеро стоят на дуге, а Таунс может утаптывать соперников в «краске», твердо зная, что под кольцом никто мешаться не будет. Не очень понятно, чего при таком раскладе будет больше – пользы для защиты или вреда для атаки (вариант с приходящим в себя Бриджесом более однозначный). В регулярке попробовать будет нужно.

«Нью-Йорк» заметно изменился, и мне кажется, что Таунс здесь и сам несколько по-новому раскрылся, и на атаку команды влияет восхитительно. Но черт, защита просела, глубина просела, а 5 пиков вы отдали вот за такого Бриджеса? Пока есть ощущение, что «Никс» продолбали все полимеры ради шага в сторону, а не вперед. Атака повеселее, защита уязвимее, общий уровень очень сопоставим.

Посмотрим, что будет дальше.

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Фото: Gettyimages /Brian Fluharty / Stringer, Elsa / Staff, Alex Slitz / Staff, Carmen Mandato / Staff, Evan Bernstein / Stringer