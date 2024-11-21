Байки подземелья: «Бруклин», «Шарлотт», «Юта»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о худших клубах НБА. Не забывайте о плюсах!

Дело в том, что я не успел закончить цикл до начала сезона, а писать в отдельности про каждую из данных команд уже действительно попахивает мазохизмом. Дабы себя не утруждать, я решил закончить многосерийку статьей в объединенном формате.

У меня также есть Telegram-канал, куда я пишу всякое о мире НБА и просто люблю пообщаться с подписчиками:

1. Голод Антуана Уокера

11-е место: «Бруклин» (сезон-2023/24)

Баланс побед/поражений: 34-48 (сезон-2023/24)

Статус: Шон Маркс один из лучших генменеджеров лиги

«Танк-коммандор» : по вкусу – вероятнее всего, Кэм Томас верхом на горбе Бена Симмонса

Курс: сливать 2 года и потом брать звезду с рынка

Оценка фронт-офиса

5 пиков и свап за Бриджеса – это мощно.

На этом можно закончить.

«Бруклин» по сути своей нетипичная франшиза, они не привыкли перестраиваться через многолетнюю драфтовую переработку, они действуют в стиле ЛАЛ, ЛАК, «Чикаго», «Никс». Их самый высокий пик за 20-лет – 3-й, Фейворс (если не брать в расчет Кеньона). Под 10-м был Лопес. Под 17-м Аллен.

Но сейчас Шон Маркс потихоньку отходит от модели настолько агрессивно-заманивающего привлечения.

Вот он подписал Дюрэнта, Кайри, выменял Хардена, с помощью Нэша раскрыл Клэкстона и попробовал побороться.

Это не сработало, но принесло кассу за серийный блокбастер.

И когда все распалось, как бы пафосно не прозвучало, Маркс тоже сработал на отлично.

Давайте вспомним всю хронику событий. Харден ушел за 2 пика 1-го, Симмонса, Драммонда и Сета Карри.

Дюрэнт уезжает за Бриджеса, Джонсона и 4 пика «Финикса».

Ирвинг – за Динуидди, Финни-Смита и пик 2029 года.

Позже один из пиков «Филы» в обмене Хардена был отдан за О’нила.

Он внушил всем, что оказывается можно попробовать запустить ре-тул вместо ребилда, убедив всех новшеством мягкой перестройки с Бриджесом в роли недооцененного железного человека и Жаком Воном в роли вождя краснокожих.

Он сохранил рейтинги, в моменте их даже увеличив, с 2022 года по 2023 домашняя посещаемость «Нетс» скакнула с 17,4к зрителей до 18,5к. Маркс с ножом у горла пытался показать осмысленность данного решения и всех конечно смущало, что активный заезд с выбрасыванием всего неработающего был слишком рисковым, но принципиальность и решительность генмеджера в моменте даже подкупала, особенно когда в дедлайн двери «Бруклина» чуть не выбили офферами по Бриджесу, Джонсону и остальным.

Он сделал одну рокировку – Динуидди на Шредера, что в каком-то смысле имело место, особенно в плане гибкости соглашения Шредера.

И план, конечно, не сработал, что неудивительно, потому что стаком ролевиков, даже на Востоке, сложно добиться чего-то серьезного на длительной дистанции, ведь главное – это стабильность решений на полосе, а запас топлива ролевиков сыпался даже в играх с откровенными аутсайдерами, по типу «Юты», «Торонто» или «Мемфиса» без Джа. Но как минимум за баранье упорство и внушение идеи борьбы Маркс заработал в свою копилку дополнительные баллы.

Да, все это геройство по итогу принесло «Хьюстону» 3-й пик, но важно, что было потом.

Маркс отрекся от всех бесов, максимально набив цену Бриджесу, и получил несменное количество активов – 4 незащищенных пика 1-го раунда «Никс», защищенный пик 1-го раунда «Бакс» 2025 года, пик 2-го 2025 года, обмен пиками в 28 году и Боян Богданович. Без шуток, Дюрэнт, кажется, был дешевле.

Далее он совершил по истине мега-мув, вернув пики 2025 и 2026 годов за пики «Финикса» в свапах с «Далласом» и «Окс» 2025, 2027 и 2029 года. Представляете, насколько это гениальное решение? Да, Маркс, возможно, обрекся, заперев себя в двухлетний тайм-лайн, но просто за надежду Стоуна подкараулить кого-то у «Финикса» Шон фактически украл 2 гарантированно лотерейный пика, что в контексте следующих, ожидаемо сильных, драфтов смотрится просто замечательно.

Помимо этого, он не бегал с факелом у причинного места в поисках трейда Симмонса и при определенной доле терпения сохранил гибкость платежки, выйдя из налога при помощи обменов Харриса, Миллса, Ватанабе и О’нила, доплатив только за одного дальними пиками 2-го. Получил за Бриджеса истекающего Богдановича, что также позволяет при определенной доли изворотливости лихо распорядиться его умениями шутера, тем более при таком штабе, как у Фернандеса, и обменять в пакете с остальными крепкими ролевыми хотя бы за 1 пик первого.

Сохранение Клэкстона – тоже в зачет, потому что заплатил он ему как когда-то «Кавс» Аллену, но в пересчете на текущий % потолка выдал очень неплохую понижающую сделку. При умениях Маркса, Клэкстона можно и неплохо обменять, потому что уравнивать 26 млн в следующем или 23 млн еще через 2 года – это не катастрофически. Как можно и сохранить, потому что Клэкстон может являться отправной точкой в защите. Да, в тайм-лайне двухлетнего пересбора как будто можно выцепить кого-то и с драфта, при таком наплыве не только своих, но и чужих пиков, но зачем все это делать, если в вашем распоряжении, пожалуй, самый подвижный скринер и рим-раннер лиги, с которым можно миксовать любой тип защиты? И это все при 76-млн платежке на следующий год (истекает 40-млн Симмонса), копеечной, а продлевать нужно разве только Кэма Томаса. И, может, Шредера, если не обменяют в этом. Единственная, и действительно весомая, проблема Ника – это пост-апы, но оттуда можно тупо разыгрывать, ища каттеров, а лучше снайперов. Под текущие реалии баскетбола это как будто важнее.

То есть по итогу у Маркса вырисовался очень неплохой кусок непонятно чего, но из которого можно лепить команду. Полно молодых с потенциалом крепких ролевых, от Уилсона до Клауни и Уайтхеда. Вернул два своих пика – 25, 26 года под ребилд, и накопил много сторонних. А также оставил Кэма Томаса и Ника Клэкстона, обменный и игровой потенциал которых можно использовать как угодно.

Главный вопрос, пожалуй, заключается в тактике. Очевидно, можно применить стандартную штуку с наигрыванием всех ветеранов до дедлайна и последующим сливом, но если у вас настолько сжатые сроки по развитию проспектов, всего 2 года, может постараться сохранить некоторых из ветеранов и подготовить сразу мощный плацдарм?

Я уверен, что условный Богданович или Симмонс не доживут, но Финни-Смит и Кэм Джонсон, и еще Шредер, с которым можно заключить лояльно-гибкую сделку, как будто бы могут составить костяк и помочь в проведении молодежи со следующего драфта в реалии лиги. Да и с учетом свободных средств, привлечь звезду или перспективного ОСА под них гораздо проще, чем под выжженную поляну из молодых исполнителей.

Оценка: 4,8/5

Главный тренер

Затруднительный абзац. Хотя бы по причине, что мы пока мало чего видели от Жорди Фернандеса .

Перед коучем стоит задача в краткосрок построить фундамент, что при некоторых данных сделать очень непросто.

Главный мессендж, витающий в облаках лиги касательно его кандидатуры один – очередной тренер для игроков, коммуникабельный, ученик Майка Брауна, желающий построить в «Нетс» оборонительную культуру.

Судя по первым матчам, «Бруклин» выглядит слишком хорошо для танкующей команды, потому что уровень ответственности запредельный – диамонд-прессинг, агрессивный, много полезных свитч-действий при наличии Кэма Томаса и мгновенные подстраховки-ловушки, много выдавливаний и пак-зон система при пик-н-роллах, где под малогабаритными гардами есть Финни-Смиты и Джонсоны. 7-е по проценту подборов в защите при факте Симмонса на центровом, 27-е по пропущенным очкам в пик-н-ролле – все это как минимум выглядит интригующе и показывает навязывание правильных игровых привычек.

По атаке все выглядит неоднозначно – очень плохие выходы в транзишн, потому что Симмонс уже не вывозит по скорости при подборе, а каждый пас Томаса или Шредера выводят на ближайшего снайпера, на котором уже висит защитник – 1 очко в среднем за владение в транзишне при 23-месте в лиге по использованию, 54% EFG. При этом в позиционке «Нетс» 19-е по использованию пик-н-ролл владений, а реализуют 1,03 очка за владение, это 2-й показатель в лиге. И неплохие цифры на хенд-оффах, 10-е в лиги по реализации с них, 2-е по использованию. Однако 10-е по потерям в пик-н-ролле, что снижает персентиль-эффективности, и «Бруклин» худшие в лиге по зарабатыванию штрафных. То есть настолько вздутые цифры получились во многом на мотивации Шредера и Томаса что-то показать и заработать в лиге. Либо у них летит, либо нет – и продолжений не много, 5-е по реализации трехочковых в лиге, при этом если бросают под давлением – валятся до последних позиций, реализация с углов/краев – худшая в лиге. 2-е по реализации спот-ап бросков, при этом под сопротивлением качество снижается до нижней десятки по двухочковым, а также до худшей пятерки по трехочковым.

Все это неудивительно, но главное, что нам стоит понять – насколько Фернандес закрепит защитные привычки и уберет тотальный креатив в атаке, по которому очень сложно сказать, какой стиль у «Нетс». Возможно, он попытается замиксовать, как делают Майк Браун или Стив Керр, но пока все крайне неоднозначно.

Интригует, что в сборной Канаде Фернандес ни раз лепил из дуболомов, по типу Брукса или Дорта, приличных функционально-атакующих игроков, но насколько получится в текущих условиях – неясно. Пока есть только один кейс с встраиванием Заира Уильямса, помимо улучшения его трехочкового броска с 31% до 39%, Заир с большим усердием и напором стал идти в проходы, а если чувствует, что завершение не предрекается, то отдает партнерам – Заир как минимум поднял процент передач и ассистов в проходах – с 28% до 42% и с 0,2 ассиста до 0,4. При том, что его время отнюдь не прибавилось (было 20, стало 19 минут), а количество проходов осталось также на уровне 2 за игру.

Важно посмотреть, как он будет взаимодействовать с молодежью, сохранит ли уровень Клэкстона, поможет ли избавиться Кэму Томасу от статуса главной защитной обузы в лиге и насколько вообще серьезны все его претензии к выстраиванию идентичности. При материале, находящемся в его руках, начало многообещающее – и это главное.

А за кем следить?

Без преувеличения, самый интригующий кейс этого сезона – Кэм Томас.

Сначала все критиковали то, насколько он тупой и ужасно видит партнеров – он начал исправляться и на старте сезона в пересчете на минуту владения совершает 1,5 паса, приводящих к броску – это выше Кейда Каннингема и Джамала Мюррея на старте сезона. Отличные проценты по броску у Шредера и Джонсона, а также почти 6 попыток у Финни-Смита из-за дуги – это незаметная работа Томаса, создающего спейсинг.

Все критиковали его предсказуемый скилл-сет, но он, без каких-то там серьезных габаритов, так классно рвет дистанцию, задействуя контакт, что его цифры в TS% пришли к 59% на старте сезона. Это выше среднего на 2%.

Да, безусловно, его трехочковый до сих пор страдает (на 8 попытках 30,6%), как и решения при выборе позиции после двойных заслонов при «drug»-скринах. Но имеет ли это большой смысл, когда его процент реализации двухочковых 50% почти при 12 попытках? Точнее не так. Стоит ли пока реагировать на такую нестабильную реализацию из-за дуги, когда он кратно, почти колоссально, поменял выборку бросков и не так часто сваливается в неэффективные средние (с 30% до 20% в промежутке с 10 до 24 футов), а также сохраняет точность в проходах на уровне 50%?

На старте сезона его пик-н-ролл на 8 попытках реализуется за владение лучше, чем у Митчелла и Макси, 1,04 очка за владение. Да и в целом по сравнению с прошлым годом стало гораздо меньше потерь за счет сокращения неэффективных бросков, в основном идет «флэт» или «хорнс», или хенд-офф + ре-скрин – и вот хлеб Томаса.

Как минимум, кейс Томаса интересен еще и по причине выстраивания «защитной» идентичности со стороны Фернандеса, и то, как Томас пытается выкладываться, хотя бы помощью на подборах – уже подкупает.

А если глобально, то 25 очков за игру, конечно, смотрятся великолепно. Вопрос в том, как Фернандес сможет замаскировать его откровенные защитные недостатки. Поможет ли диамонд-пресс и добавление агрессии оборонительному айкью Томаса? Сможет ли сам Томас сбалансировать исполинскую пропасть между атакой и защитой? Будет ли полезен на постоянной основе хотя бы при блитц-защите или заступе, как в клатче с «Бостоном», помогая Финни-Смиту или Джонсону двойной опекой?

Может ли он вытаскивать клатчи, как Саймонс? Томас – это Трэй Янг для бедных? А быть может Митчелл, которому слегка не хватает атлетизма? Одни вопросы.

Можно еще упомянуть Клауни или Уилсона . Один очень интересная растягивающая четверка, второй MVP-летней лиги, уверенный шутер, которому нужно учиться кат-владениям. На их развитие нужно налегать, что и делает Фернандес, давая каждому из них по 15+ минут.

Прогноз: понять, нужно ли дальше двигаться именно с этими ветеранами. Бороться до дедлайна и потом сливаться. И да, Кэм Томас и Деннис Шредер – одно из самых интересных атакующих-дуо, по-крайней мере до крайнего срока обменов.

13-е место: «Шарлотт» (сезон-2023/24)

Баланс побед/поражений: 21-61 (сезон-2023/24)

Статус: один шаг до… чего?

«Король-танцпола» : То ли Болл, то ли Миллер

Курс: мягкая борьба за плей-ин

Оценка фронт-офиса и тренерского штаба

Оценивать и Джеффа Петерсона, и Чарльза Ли довольно рановато.

Тут крайне важно понимать последовательность их стратегии.

Митч Капчак в последнем сезоне старался максимально не накосячить, напоследок обменяв Терри Розира и Пи Джей Вашингтона на некоторый стак из ролевых исполнителей и 2 пика 1-го раунда. И вот тут очень важно эти пики не просрать, потому как пик «Майами» защищен с 15-30 позицию. Учитывая, что «Хит» постепенно начинают сыпаться, а пик с переходящей защитой и становится полностью незащищенным в случае, если «Майами» попадают в лотерею в 2027, то этим пиком потом можно выгодно пошантажировать тех же «Хит» на Хирро или Хакеса, если раньше не обменяют, потому как остальные пики «Хит» будут доступны только после 28 года.

И сейчас перед Петерсоном стоит вполне непростая задача победить дух упадничества у команды с средне-малого рынка, а начал Петерсон очень неплохо, он залез в ту самую сделку по Рэндлу и КАТу, за принятие трех небольших контрактов он получил 3 пика 2Р и 7 млн торгового исключения.

Мы видим, что «Шарлотт» начинают вполне осознанно копить драфт-капитал для будущих сделок, но тут еще крайне важно, что в режиме мягкой перестройки тут не собираются играть вдолгую.

Во-первых, потому что Ламело находится на взрослом контракте и конечно дурачится, но местная яркая прима с претензиями и амбициями у вас есть.

Во-вторых, Майлз Бриджес, Брендон Миллер, Грант Уильямс, Тиджан Салоун, Марк Уильямс, Ник Смит, Тре Манн и остальной ролевой стак в целом подобран под потребности Болла. Можно сколько угодно играть в вечный режим перестройки, но как будто бы здесь очень важно сделать этот следующий шаг – критерий, который и должен определить уровень Петерсона.

Учитывая установку на мостик коуча Ли, с ярким акцентом на бросковую составляющую и защиту периметра, надо понять, насколько вообще все вот эти люди подходят под тренера. Может ли Ник Ричардс полноценно заменить Марка Уильямса, вывозя хотя бы «дроп»? Заступ и размен от него никто и не просит, вся надежда на вингов, но хотя бы оборона краски? Пока справляется, «Шарлотт» 14-е по Def.rat. и 19-е по допущенным броскам из краски, что неплохо.

Но не думаю, что этот сезон «Шарлотт» будут за что-то сильно бороться, учитывая перспективу Купера Флэгга, но крайне важно подготовить коллектив и вселить в них менталитет победителей, чего у Ли в рукаве по «Селтикс» с запасом.

Теперь про здоровье. Этот фактор для «Шарлотт», пожалуй, является первоочередным. Важно понимать, насколько Болл, Уильямс, Бриджес и остальные способны правильно готовить свое тело. И как на все эти «постоянные» неразберихи будут реагировать и тренерский штаб, и фронт-офис, призывая к ответственности и уточнения первопричин у медиков «Хорнетс».

И да, по поводу Ламело – ясное дело, карьерных амбиций от Болла можно не ждать, в денежном плане он не обделен ни «Шарлотт», ни своим обувным брендом, но насколько он вообще готов стать лидером? Правильно восстанавливаться? И далее «по списку».

По идее, тут собраны все пазлы и для позиционки с Марком Уильямсом, и для транзишна с условными быстрыми проходами Мэнна/Смита или бросков Миллера, но готов ли сам Ламело?

Если нет, то, скорее всего, надо рассматривать его в качестве обменного пазла, но ни в коем случае не на пики, а на кого-то, у кого нет проблем с дисциплиной, при этом не хватает какого-то эффорта для перехода на новый уровень. Может, Макси? А может Гарлэнд или Хирро? Может, просто стак сильных ролевых под Миллера, Салоуна и Марка Уильямса? Готовы ли вы рискнуть вашим лучшим игроком ради условного Коби Уайта и какой-то доплаты со стороны «Чикаго», ища «франчайзность» в Брендоне Миллере или другом исполнителе с драфта?

Поэтому без оценки. У Петерсона и Ли много работы, и очень важно понять, есть и будет ли положительная динамика с Боллом, после чего уже делать выводы.

Оценка: воздержусь

Что интересного?

Да, я был бы обязан похвалить Ламело Болла, но за меня по нему все сказал мой тезка Кирилл Свиридов. Поставлю вопрос иначе – а может ли что-то получиться из Миллера ?

Миллер статистика

Миллер довольно-таки интересный стрики-шутер с зачатками хендлера на пнр, и немаловажно, что его цифры начали расти:

ПнР:

2023/24 – 5,3 пнр-попытки в среднем, 0,87 очка в среднем, 12% потерь (это уровень Келли Убре или Криса Миддлтона)

2024/25 – 3,8 попытки, 0,92 очка, 10% потерь

В целом, неплохо, но сколько это можно взращивать хотя бы до какого-то среднего уровня, когда Болл уходит сильно дальше 1 очка за владение?

Транзишн:

2023/24 – 3 попытки, 1,15 очка за владение, 13% потерь

2024/25 – 2 выхода в транзишн в роли хендлера, 1,08 очка за владение, 0% потерь

У Батлера или Ингрэма цифры в этом показателе в среднем переваливают за 1,2 очка за владение.

Понятно, что Миллер немного столкнулся с синдромом второго года, и пока отчетливо видно, что цифры по попаданиям немного просели, но отсутствие потерь в данном типе владений за 9 матчей – это феноменально, как и общее увеличение ассистов с 2,3 до 3,6 передач за игру.

Игра 1 в 1 удручает, прошлый год – 0,9 изоляций, 0,7 очка за владение в среднем. Процент в проходах сократился с 42% до 23% реализации, а процент передач в них – не вырос.

Это все может говорить только о том, что пока Миллер – это спот-ап или пулл-ап шутер, где у него неплохие цифры (44% EFG при пулл-ап, а на спот-ап цифры как у Кигана Мюррея), довольно зависимый от партнеров. Да, он может разыграть и сам, но его цифры на пик-н-ролле и транзишне смотрятся средне, а если ситуация требует нестандартного решения – он начинает теряться, передерживая или отдавая простецкие передачи ближним.

Я не знаю, насколько все это можно поправить, и мы как бы видели, что при определенных условиях таких пулл-апперов-снайперов можно превратить в какого-нибудь Деррика Уайта или Кавая, но те были выходцами системы САС, а Уайт до сих козыряет не на первых ролях, а действует как идеальный ролевик. Мне нравится, что Миллер может сыграть офф-скрин, пистол-скрин и набирать в этих ситуациях неплохие цифры, но если все-таки не получится с Ламело – есть ли у вас план Б без оглядки на дальнейшие драфт-акции?

Еще можно зацепить Тре Манна, Тиджана Салоуна и Марка Уильямса .

Тре Манн хороший драйвер и в хороший день может разыграть пик-н-ролл, но нестабильная игра без мяча, средние цифры реализации на пик-н-ролл владениях не дают надежды, что из него выйдет кто-то дальше более молодого Терри Розира.

Салоун очень интересный габаритный винг, 6-й пик, 6’9 рост, вингспан 7’1 – больше чем у среднего-статистического «крыла», которому нужно больше огранки и бросков. Да, не Кавай, но все равно хорошо.

Атлетичное тело, прорезается игра без мяча, длинные руки и хорошая защита. Да, прямо сейчас он не создан для контендера, но у него отличный потенциал, всего 19 лет, есть менталитет победителя, о чем говорят его драфтовые просмотры – со второй десятки он влетел в «лотерейную» зону, и это находясь не на первых ролях в «Шоле».

За Марка Уильямса говорят и его габариты, и игра в рим-зоне – где у него 74% реализации при 5-6 попытках в среднем, а у того же Аллена всего 57%, и неплохая реализация штрафных (3,3 попытки на 71%), и видение площадки, и умение сыграть как в дроп-защите, так и на размене – за 9,9 сыгранных против него пик-н-ролл попыток пропускал 0,88 очка. Это, на секунду, цифры, как у Лайвелли, только при отсутствии в «Шарлотт» в первой половине сезона игроков, нормально проходящих скрины, и против Лайвелли игралось всего 6,6 попыток. А цифры Марка чуть хуже, чем у Гобера – у Руди 0,84 пропущенных очка.

Но здоровье. Оно важнее. 43 и 19 игр. Постоянные проблемы с поясницей, рукой, стопой. Уильямс выглядит мега-хорошим роллером, когда здоров, а также способен очень неплохо взаимодействовать с большими и подвижными четверками (мы это видели по их паре с Каем Джонсом при Клиффорде), потому что сам Марк очень ловкий и скоординированный при 213 см и более чем 100 кг, но сколько в этом уверенности? И не хронически ли это? Становится страшно, учитывая, в каких обычно матч-апах сражается Уильямс, ведь чаще всего против него роллеры, то есть центровые и габаритные винги.

Что дальше?

При учете отклонения некоторых опций или негарантии некоторых контрактов, в платежке у «Шарлотт» на следующий год, даже после продления Бриджеса, свободных около 20-25 млн. Если вы решаете придерживаться концепции мягкой перестройки, а потом бороться, то в следующее межсезонье, с учетом з/п лотерейного пика, у вас как минимум будет на один хороший контракт для хорошего ролевика. Если «Торонто» все-таки не определятся с Брюсом Брауном, то почему бы и нет? Не берите в голову, я для примера.

Но в любом случае, этот год я бы еще использовал в целях сохранить защиту пика в лотерее, дабы еще обломать САС с пиком в районе 15-20 позиций, а также смотрел, можно ли идти дальше с Боллом.

Прогноз: обозначение борьбы за плей-ин и дальнейший «мягкий» слив

12-е место: «Юта» (сезон-2023/24)

Баланс побед/поражений: 31-51 (сезон-2023/24)

Статус: Уилл Харди самый недооцененный тренер в лиге

Актив: Лаури Маркканен

Курс: дальше танковать

Знаете, я не буду делить текст на смысловые абзацы, потому как про «Юту» я хотел писать меньше всего.

Повторюсь и похвалю «гений» Эйнджа, который выудил за 11-12 игрока Фонтеккьо 31-й пик, пик за Конли, пик за Агбаджи и Олиника, под которым выбрали Колльера. Дэнни в паре с Заником делает все то, что когда-то давно практиковал в «Бостоне», а именно собирает очень молодую команду, а также пытается всем впарить Кларксона, Секстона и Коллинза как последний недостающий пазл вашей чемпионской команды.

Эффективно ли это? Да. Потому что тут есть Уилл Харди.

Вы знаете, мне сложно припомнить тренеров, способных в условиях таких вводных сделать из говна конфетку и устроить настолько большие серии побед. Сделать 10-й и 17-й атакующий рейтинги с Маркканеном в роли «гренадера» и при его частом лоад-менеджменте – это задача со звездочкой, а он смог.

Благодаря такому слиянию между офисом и штабом «Юта» и выделяется, они как бы танкуют, но делают это сразу «правильно», не давая ни на секунду спуску всем своим молодым исполнителям. И не только.

Представьте себе, что Крис Данн, некогда 5-й пик драфта 2016 года, сильно сдавший и не влившийся в реалии лиги под защитных гардов, околачивающийся между 10-дневными контрактами на затворках у худших команд лиги после Харди подписывается в ЛАК отнюдь не на последнюю роль и на контракт по сумме би-аннуального исключения, а не минималку.

Коллин Секстон, являющийся кем-то вроде более атлетичного Кэма Томаса, переживает взлет карьеры и меняет бросковые привычки, больше жертвуя партнерам, нежели забирая.

Та же самая история с Кларксоном. Коллинз, потерявшийся из-за травм, тоже с боем пытается отвоевать время у молодежи. Это все очень закаляет молодое ядро, которое конечно у «Юты» сырое, но, например по Уокеру Кесслеру и тому же Хендриксу можно смело сказать, что эти люди вообще бы не потерялись на каких-то средних минутах в командах под задачу.

Все это готовит определенный плацдарм, и пусть Эйнджа нещадно критикуют за искусственное навязывание овер-цены за кого-то или за громадное продление Маркканена при защите пика с 1 по 8 позицию в следующем году, но сейчас идет тенденция на омолаживание ростера, больше минут получают и Колльер, и Сенсабо, и Коди Уильямс, от чего сложно сказать, насколько все эти решения неправильные.

По факту выходит, что «Юта» поставила правильные ориентиры, как и «Оклахома» – они накопили кучу пиков, вообще не забились плохими контрактами, а те, которые и приняли, типа Коллинза, уже не такие и большие. Развили среднего ролевика Маркканена в важную опцию, через год имеют 2 очень удобных истекающих соглашения Кларксона и Секстона, а через 2 года обладают вообще пустой платежкой (пока там 83 млн), где все еще будет молодежь, которой не надо платить, кроме Кесслера, и Маркканен. С учетом повышения % потолка, в случае не нахождения сделки можно даже продлевать Секстона, потому как вряд ли найдутся уникумы, готовые вкинуть в него больше 20-25 млн.

И кто скажет, что у них все плохо? Эйндж сделал громадный шаг к борьбе за результат уже даже через год, а фигура Харди продолжает вселять надежду, что даже если у команды не будет ярко выраженного франчайза – как минимум в плей-ин или в 1-2 раунде плей-офф «Юта» окажется.

Оценка менеджмента и тренерского штаба: 4,5/5

Танк-лидер: конечно, я могу расписать о Кейонте Джордже , как о мега-суперталантливом скорере, но насколько это важно при 15 очках за игру на эффективности 30% из-за дуги, 41% EFG и 0,56 очка за владение при пик-н-ролле на объемах Шэя? Очевидно, что у парня есть вот эта вселенское упрямство, менталитет победителя и прочие базовые вещи для таких парней в танкующих командах, но у него: а) большие проблемы в размен-системе, где ему надо постоянно помогать двойной опекой; б) громадный разброс по нормальным броскам в шот-селекшне и проблема в поиске мисс-матчей. Включите любую игру, и увидите, почему его пик-н-ролл на текущий момент так плох – он вообще пока трудно понимает, на кого размениваться. Главное править эту привычку, чтобы не стать очередным Девином Васселлом.

Что мне нравится, так это 6,4 передачи за игру. Он реально может управлять командным нападением и иногда создавать «гравити». Причем не вторично. Это как минимум вселяет надежду, что при борьбе за результат не надо будет его срочно натаскивать и на защиту, и на расширение атакующего арсенала. Но вообще вопрос остается актуальным – а точно ли Кейонте способен стать хорошим трехуровневым скорером?

Вопросы:

А не закончится ли Хендрикс после такой жуткой травмы? Вообще, при развитии его таланта мужик выглядел как более релевантный Джейден Макдэниэлс, способный еще и «скринить», как бигмен, а не винг.

Сохранит ли такие же кондиции Лаури Маркканен ? И останется ли он своеобразным Шаем для «Юты» после установки более серьезных задач? Или все-таки вы его продлили с целью набить стоимость?

А способны ли «Юта» при таком рынке побороться за кого-то серьезного при пустой платежке? При конструировании коллектива удержит ли такую же змеиную хватку Дэнни Эйндж, не расставаясь с большим числом активов?

А есть ли что-то серьезное в парнях, типа Колльера, Сенсабо или Филлиповски , у каждого из которых была серьезная причина свалиться с первой десятки драфт-моков? И сможет ли их развить Харди?

Уокер Кесслер – это точно ваш центровой до мезозойских времен?

Прогноз: искать франчайза и дальше готовить плацдарм

Это был последний материал цикла «Байки подземелья», начатый мною в феврале 2024 года.

Много, конечно, интересного и веселого было увидено со стороны «танкующих» команд, но я справился с задачей и с высоко поднятой головой закончил написание.

Надеюсь на вашу обратную связь, плюсы и минусы под статьей, а также подписки как на ТГ-канал, так и на блог на Спортс’‘.

Всем спасибо!

У меня также есть Telegram-канал, куда я пишу всякое о мире НБА и просто люблю пообщаться с подписчиками:

1. Голод Антуана Уокера

Материалы цикла:

Байки подземелья: «Хьюстон»

Байки подземелья: «Детройт»

Байки подземелья: «Вашингтон»

Байки подземелья: «Чикаго»

Байки подземелья: «Портленд»

Байки подземелья: «Сан-Антонио»

Байки подземелья: «Торонто»

Байки подземелья: «Атланта»

Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox