Егор Демин о переезде в США: «Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону»
18-летний россиянин выступает в американском Прово за команду университета Бригама Янга.
– Что поменялось в вашей жизни в США за последние два месяца?
– Каждый день много чего происходит, получаю большое удовольствие от всего. Стараюсь работать над собой и помогать другим становиться лучше. Люди вокруг меня также делают меня лучше и заботятся обо мне. Работа идет полным ходом, есть много вещей, на которые нужно обращать внимание, чтобы становиться лучше.
– В интервью после последнего матча вы сказали, что приехали в Прово еще пацаном, повзрослели и стали мужчиной. Что вкладываете в эти слова?
– Этим я хотел сказать, что спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону. Вижу какие-то вещи под другим углом, отношусь к чему-то по-другому. Много всего поменялось во мне с того момента, как я приехал в Прово!
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