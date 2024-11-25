Егор Демин о переезде в США: «Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону»

Егор Демин рассказал об адаптации в США.

18-летний россиянин выступает в американском Прово за команду университета Бригама Янга.

– Что поменялось в вашей жизни в США за последние два месяца?

– Каждый день много чего происходит, получаю большое удовольствие от всего. Стараюсь работать над собой и помогать другим становиться лучше. Люди вокруг меня также делают меня лучше и заботятся обо мне. Работа идет полным ходом, есть много вещей, на которые нужно обращать внимание, чтобы становиться лучше.

– В интервью после последнего матча вы сказали, что приехали в Прово еще пацаном, повзрослели и стали мужчиной. Что вкладываете в эти слова?

– Этим я хотел сказать, что спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону. Вижу какие-то вещи под другим углом, отношусь к чему-то по-другому. Много всего поменялось во мне с того момента, как я приехал в Прово!