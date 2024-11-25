Егор Демин о выступлении за «Кугарс»: «Получаем огромное удовольствие от игры друг с другом»
18-летний россиянин дебютировал в заокеанской лиге в составе команды университета Бригама Янга.
– Как можете оценить выступление вашей команды на старте сезона?
– Есть много деталей, на которые нужно обратить внимание и которые надо усовершенствовать для достижения большего успеха, но уже сейчас мы получаем огромное удовольствие от игры друг с другом в команде, становясь лучше каждый день на тренировках и играх. Пять побед – это все хорошо, однако впереди море игр, которые будут еще сложнее. Так что настрой на работу максимальный.
– Кевин Янг доволен тем, как команда играет и что демонстрирует на паркете?
– Есть много моментов над которыми нам необходимо работать лучше, чтобы достичь большого успеха. Тренер доволен в первую очередь тем, как мы способны реагировать на его челленджи и установки на игры. Его главная идея заключается в максимальной концентрации и полной отдаче на площадке от всех. Это те детали, над которыми нам стоит продолжать работать, чтобы довести все до совершенства и быть способными конкурировать с командами Big 12.
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