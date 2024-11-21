«Давай сегодня обойдемся без эмоций». Судья сказал Дрэймонду Грину, что слушал его подкаст
Судья перед игрой признался Дрэймонду Грину, что слушал его подкаст.
«Я прослушал первые десять минут твоего подкаста, так что давай сегодня обойдемся без эмоций», – произнес судья.
«Так точно», – ответил форвард «Голден Стэйт».
Диалог Грина с судьей был записан перед началом матча между «Уорриорз» и «Хоукс» (120:97).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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