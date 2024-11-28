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Отсутствие Стефа Карри повлияло на выход Джонатана Куминги в основе в матче с «Оклахомой»

Стив Керр объяснил свою ротацию.

Джонатан Куминга в четвертый раз в сезоне вышел в стартовой пятерке. Трэйс Джексон-Дэвис, начинавший матчи 17 раз, оказался на скамейке и отыграл 4 минуты.

«Отсутствие Стефа Карри определенно влияет на эти решения. Совместная игра Дрэймонда Грина и Джексон-Дэвиса без специалиста по пик-н-роллу слишком усложняет наше нападение. Куминга провел отличную работу с учетом начала сезона, когда он был в плохой форме. Мы определенно часто будем использовать эту маленькую пятерку с ним на 4-й и Дрэймондом на 5-й позициях.

Но мой инстинкт советует мне обратиться к варианту с Трэйсом, когда Стеф вернется», – заключил главный тренер «Уорриорз».

«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» (101:105). Куминга набрал 19 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, реализовав 8 из 21 бросков с игры и 3 из 10 трехочковых.

Команда потерпела 3-е поражение подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoТрэйс Джексон-Дэвис
logoДрэймонд Грин
logoДжонатан Куминга
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