Отсутствие Стефа Карри повлияло на выход Джонатана Куминги в основе в матче с «Оклахомой»

Стив Керр объяснил свою ротацию.

Джонатан Куминга в четвертый раз в сезоне вышел в стартовой пятерке. Трэйс Джексон-Дэвис, начинавший матчи 17 раз, оказался на скамейке и отыграл 4 минуты.

«Отсутствие Стефа Карри определенно влияет на эти решения. Совместная игра Дрэймонда Грина и Джексон-Дэвиса без специалиста по пик-н-роллу слишком усложняет наше нападение. Куминга провел отличную работу с учетом начала сезона, когда он был в плохой форме. Мы определенно часто будем использовать эту маленькую пятерку с ним на 4-й и Дрэймондом на 5-й позициях.

Но мой инстинкт советует мне обратиться к варианту с Трэйсом, когда Стеф вернется», – заключил главный тренер «Уорриорз».

«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» (101:105). Куминга набрал 19 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, реализовав 8 из 21 бросков с игры и 3 из 10 трехочковых.

Команда потерпела 3-е поражение подряд.