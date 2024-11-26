Сергей Моня о сборной России: «Самое главное, что в нашей стране есть такая команда»
Сергей Моня отметил игру сборной России на Кубке Дружбы.
«Турнир вызвал положительные эмоции. С Тунисом проигрывали, но победили в овертайме. Положительный результат при изъянах в игре, проиграли подбор. Да, ребята собрались за два дня, давно их не было вместе. Ну, а вторая победа над Ливией убедительная.
Самое главное, что наша сборная собирается, ребята тренируются, общаются и в нашей стране есть такая команда. А не то, что некоторые говорят: зачем играть с непонятными командами, лучше не собираться. Лучше собираться и общаться!
Парни сами понимают, что они игроки сборной России. Да, некоторые не на ведущих ролях в клубах, но в сборной они получают игровое время, не забывают, что они профессионалы. Думаю, все приехали с радостью и играли с ней же», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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