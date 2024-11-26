Александр Петенев: «Несмотря на международный бан, смысл собирать сборную есть»
Российская сборная с игроком «Автодора» в составе победила на турнире Тунис и Ливию.
– Что скажете про уровень соперников на Кубке дружбы?
– Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили. Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.
– То есть есть смысл собирать сборную, даже несмотря на международный бан.
– Считаю, что да.
– В московском «Баскет-Холле» была очень крутая атмосфера. Сложилось впечатление, что люди соскучились по сборной.
– Болельщики действительно здорово нас поддержали в обоих матчах. Это не клубная история, за сборную болеют с другими эмоциями.
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