Юсуф Нуркич о критике: «Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта»

Юсуф Нуркич отреагировал на критику в соцсетях.

«Меня критикуют с тех пор, как я пришел в лигу. Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта .

Это не настоящие болельщики. Интернет — это не реальный мир. Хейтеры будут всегда», – сказал центровой «Финикса ».