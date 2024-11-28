Юсуф Нуркич о критике: «Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта»
Юсуф Нуркич отреагировал на критику в соцсетях.
«Меня критикуют с тех пор, как я пришел в лигу. Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта.
Это не настоящие болельщики. Интернет — это не реальный мир. Хейтеры будут всегда», – сказал центровой «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости