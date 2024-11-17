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Юсуф Нуркич: «Адриатическая лига немного утратила свое значение»

Юсуф Нуркич считает, что Адриатическая лига заметно изменилась за 10 лет.

«Я слежу за Евролигой больше, чем за Адриатической лигой. Я слежу за нашими ребятами, безусловно, исключительно ради лиги.

Адриатическая лига немного утратила свое значение. В мое время, около десяти лет назад, было больше отечественных игроков, которые тащили команды, где мы играли, где мы знали, какое у нас будущее и все такое. Сейчас она немного отдалилась от этого. Я даже не знаю, какое слово использовать, но она слишком приватизирована, чем должна быть», – сказал боснийский центровой «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegraf.rs
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logoАдриатическая лига
logoЮсуф Нуркич
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