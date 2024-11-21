Юсуф Нуркич о травмах: «Оба голеностопа. Продолжаешь играть, и становится хуже»

Юсуф Нуркич признался, что играет с травмами.

«Оба голеностопа. Немного подворачиваешь их здесь и там. Продолжаешь играть, и становится хуже. Я все равно стараюсь бороться. Стараюсь помогать партнерам и одновременно разумно подходить к игре и здоровью. Но это ситуация без выигрышных вариантов.

Разумеется, если я в игре, то никаких оправданий», – заключил центровой «Финикса ».

«Санз» одержали 1 победу после травмы Кевина Дюрэнта . У команды серия из 5 поражений подряд.

Нуркич набрал 14 очков, 12 подборов, 3 передачи и 3 перехвата в проигранном матче с «Никс» (122:138).