Юсуф Нуркич о травмах: «Оба голеностопа. Продолжаешь играть, и становится хуже»
Юсуф Нуркич признался, что играет с травмами.
«Оба голеностопа. Немного подворачиваешь их здесь и там. Продолжаешь играть, и становится хуже. Я все равно стараюсь бороться. Стараюсь помогать партнерам и одновременно разумно подходить к игре и здоровью. Но это ситуация без выигрышных вариантов.
Разумеется, если я в игре, то никаких оправданий», – заключил центровой «Финикса».
«Санз» одержали 1 победу после травмы Кевина Дюрэнта. У команды серия из 5 поражений подряд.
Нуркич набрал 14 очков, 12 подборов, 3 передачи и 3 перехвата в проигранном матче с «Никс» (122:138).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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