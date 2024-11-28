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«Остались дни, а не месяцы». Джереми Сохан намерен скоро вернуться в строй

Джереми Сохан планирует вернуться в строй в ближайшее время.

«Я хочу играть с прошлой недели, но нужно сохранять терпение. Рано или поздно это случится. Я думаю, что остались дни, а не месяцы. Это самое главное», – сказал форвард «Сан-Антонио».

Сохан пропустил последние три недели из-за перелома большого пальца руки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Нэйта Райана в соцсети X
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травмы
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